Президент Южной Кореи может помиловать бывшего главу государства Ли Мен Бака

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник может помиловать бывшего президента Ли Мен Бака, экс- губернатора провинции Южный Кенсан Ким Кон Су и других политиков из соперничающих партий, сообщает "Ренхап".

По словам официальных лиц, Юн Сок Ель, вероятно, утвердит список получателей специальных новогодних помилований на заседании кабинета министров. Позднее министр юстиции Хан Дон Хун обнародует список в ходе пресс-конференции.

Агентство отмечает, что среди наиболее заметных фигур, которых ожидает помилование, будет экс-президент Ли Мен Бак, приговоренный к 17 годам заключения по обвинению во взяточничестве и растрате.

"Ренхап" напоминает, что ожидалось, что Ли Мен Бак будет помилован в августе, но в последнюю минуту его исключили из политических соображений, связанных с низким рейтингом одобрения Юн Сок Еля в то время.

Кроме того, ожидается, что Юн Сок Ель помилует бывшего губернатора Южного Кенсана Ким Гон Су, близкого к бывшему президенту Мун Чжэ Ину, главу администрации экс-президента Пак Кын Хе - Ким Ги Чона, бывших министра финансов Цой Ген Хвана, директоров Национальной разведывательной службы Нам Чжэ Чжуна, Ли Бен Ки и Ли Бен Хо, а также бывшего старшего секретаря президента по политическим вопросам Чон Бен Хона.

В августе Юн Сок Ель уже помиловал исполнительного директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ена и других бизнес-магнатов.