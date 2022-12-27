Осужденный на 17 лет экс-президент Южной Кореи Ли Мён Бак помилован

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Республики Корея Юн Сок Ёль помиловал ранее осужденных экс-президента страны Ли Мён Бака, экс- губернатора провинции Южный Кёнсан Ким Кён Су и некоторых других политиков, передает "Ренхап". Решения о помиловании вступят в силу 28 декабря.

Президент сообщил об этом на заседании правительства и выразил надежду, что принятые решения будут способствовать объединению нации.

Ли Мён Бак отбывал 17-летний срок в тюрьме за коррупцию, помилование сократило ему срок лишения свободы на 15 лет и отменило обязанность довыплатить остаток штрафов на общую сумму 8,2 млрд вон ($6,48 млн), напоминает "Ренхап". Ожидалось, экс-президента помилуют в августе 2022 года, но в последнюю минуту его исключили из списка из политических соображений, связанных с низким рейтингом одобрения Юн Сок Ёля в то время.

Ли был президентом Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года, а до этого был мэром Сеула и гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

Ким Кён Су, близкий к бывшему президенту Мун Чжэ Ину, помилован за пять месяцев до окончания его тюремного срока. Ему по-прежнему запрещено баллотироваться на государственные должности до декабря 2027 года.

Среди помилованных - бывшие президентские секретари, обвиненные в массовом коррупционном скандале, который привел к импичменту бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году. В частности, глава государства помиловал главу администрации Пак Кын Хе - Ким Ги Чона, бывших министра финансов Цой Ген Хвана, директоров Национальной разведывательной службы Нам Чжэ Чжуна, Ли Бен Ки и Ли Бен Хо, а также бывшего старшего секретаря президента по политическим вопросам Чон Бен Хона.

В декабре 2021 года в Южной Корее помиловали экс-президента Пак Кын Хэ, приговоренную к 22 годам тюрьмы за коррупцию. В августе 2021 года был помилован "наследник Samsung Electronics" Ли Чжэ Ен. Всего в рамках недавних президентских амнистий в стране были помилованы 1373 человека.