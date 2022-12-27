Золото приближается к максимуму с июня

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на золото растут во вторник, приближаясь к максимальному значению с июня на фоне снижения курса доллара.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:58 увеличились на 0,6% – до $1815,2 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 0,8% и стоит $24,12 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается во вторник на 0,1%.

"Золото вплотную приблизилось к многомесячным пикам, и, если идея ослабления доллара в 2023 году материализуется (а на это есть основания), золото может начать новый год на позитивной ноте", - написали аналитики Sevens Report.