Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Золото приближается к максимуму с июня

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на золото растут во вторник, приближаясь к максимальному значению с июня на фоне снижения курса доллара.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:58 увеличились на 0,6% – до $1815,2 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 0,8% и стоит $24,12 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается во вторник на 0,1%.

"Золото вплотную приблизилось к многомесячным пикам, и, если идея ослабления доллара в 2023 году материализуется (а на это есть основания), золото может начать новый год на позитивной ноте", - написали аналитики Sevens Report.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кишинев в январе продолжит получать электроэнергию из Приднестровья в обмен на газ

Немецкие СМИ узнали о назначении в 2023 году члена СвДП послом ФРГ в России

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря

Президент Сербии привел армию в состояние наивысшей боевой готовности

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Что произошло за день: понедельник, 26 декабря

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оператор "Северного потока" начал оценку стоимости ремонта трубы после ЧП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });