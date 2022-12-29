Золото подорожало до $1822 за унцию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены на золото растут в четверг благодаря ослаблению доллара. Февральские фьючерсы на на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:13 по Москве дорожали на 0,35% - до $1822,4 за тройскую унцию.

Мартовские фьючерсы на серебро подорожали на 1,5%, до $24,185 за унцию.

Цены на палладий повысились на 0,6%, до $1795,5 за унцию, платина подскочила в цене на 3,6%, до $1056,4 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в четверг на 0,35%.

Этот год был сложным для драгоценных металлов, однако с конца ноября они получили поддержку за счет снижения курса доллара, пишет MarketWatch. Ослабление американской валюты вызвано надеждами на то, что Федрезерв прекратит повышать ставки в какой-то момент в следующем году.

"Кажется, трейдеры на рынке золота, как и остальные, строят прогнозы на действия ФРС в следующем году, однако пока не действуют в соответствии с такими прогнозами, поскольку им не соответствует ястребиная риторика Центробанка", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.