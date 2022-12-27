Вучич обвинил международное сообщество в поддержке давления Приштины на косовских сербов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич обвинил международное сообщество в поддержке политики Приштины, подразумевающей давление на косовских сербов, передает во вторник агентство EFE.

"Мы задействовали все ресурсы (в переговорах с международным сообществом), делаем максимум для сохранения мира и достижения компромиссного решения", - заявил Вучич, добавив, что контакты Белграда с международным сообществом по косовской тематике являются "сложными".

Кроме того, он обвинил Приштину в ограничении прав косовских сербов, а также заявил, что международное сообщество в поддержке таких действий Косово. Он добавил, что считает "большим позором" отсутствие осуждения со стороны международного сообщества запрета на въезд в Косово патриарху Сербской православной церкви Порфирию.

Ранее власти Косово не пропустили на свою территорию патриарха Сербской православной церкви Порфирия, который собирался посетить регион по случаю грядущего православного Рождества. Для выдачи разрешения на въезд власти Косово потребовали от Сербской православной церкви выступить с осуждением своих представителей, которые "незаконно проникли в Косово для поддержки преступных группировок на севере", упомянув в тексте имена священнослужителей

С середины декабря север Косово остается блокированным и со стороны косовских сербов, и со стороны косовской полиции.