Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады, заявил, что участники протестов не будут преследоваться по закону, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на директора сербской Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича.

Петкович отметил во время пресс-конференции, что Вучич более двух часов беседовал с косовскими сербами близ границы Сербии с Косово. По его словам, в Сербии получили гарантии, согласно которым косовские сербы, принимавшие участие в протестах, не будут преследоваться по закону.

США и ЕС в среду выпустили совместное заявление, в котором они выражали обеспокоенность ситуацией и призывали всех проявлять сдержанность. В частности, в нем отмечалось, что США готовы поддерживать работу Европейского союза в крае через его миссию по обеспечению правопорядка в Косово (EULEX).

EULEX, отмечалось в документе, "в соответствии со своим мандатом будет и впредь внимательно следить за всеми расследованиями и последующими судебными разбирательствами, чтобы способствовать уважению прав человека". Это, по словам представителей ЕС и США, включает, в частности, "гарантии справедливого судебного разбирательства, а также защиту и равное обращение с представителями меньшинств в Косово".

Ранее на этой неделе министр обороны Сербии Милош Вучевич объявил, что главнокомандующий сербскими вооруженными силами президент Вучич распорядился, чтобы военных привели в состояние наивысшей боевой готовности в связи с ситуацией в Косово. По заявлению сербского президента, власти Косово продолжают готовиться к нападению на сербов и насильственному снятию баррикад.

С середины декабря север Косово остается блокированным и со стороны косовских сербов, и со стороны косовской полиции.