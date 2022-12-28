В Буффало направили военную полицию из-за запрета на вождение после метели

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Жителям американского города Буффало (штат Нью-Йорк) запретили передвижение на автомобилях по городу после сильных снегопадов, для обеспечения выполнения запрета в город направлена полиция штата и военные полицейские, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что дороги в основном уже расчистили, но пока полиция все равно будет ловить нарушителей на въезде в город и на главных перекрестках.

По последним данным, из-за зимнего шторма в штате погибли 30 человек - это больше, чем во время "исторической" метели 1977 года, когда жертвами непогоды стали 29 человек. При этом власти ожидают, что по мере расчистки городов от снега будут найдены еще погибшие.

Высота снежного покрова возле аэропорта Буффало в понедельник составила 1,25 метра. Аэропорт будет закрыт до утра среды.

Ранее сообщалось, что общее число погибших в США от снегопадов и морозов превысило 60 человек.