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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Southwest Airlines ожидает убытка в IV кв. из-за отмены тысяч рейсов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. ожидает зафиксировать убыток в четвертом квартале 2022 года после отмены свыше 16,7 тыс. рейсов в США из-за снежного шторма.

По оценке компании, отмены рейсов окажут негативный эффект на доналоговую прибыль за минувший квартал в размере $725-825 млн, включая $400-425 млн недополученной выручки.

Акции Southwest дешевеют на 2,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании рухнула на 26%, до $20 млрд.

США Southwest Airlines
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