Кишинев подтвердил увеличение закупки электроэнергии у Приднестровья в январе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия в январе увеличивает объем электроэнергии, закупаемой в Приднестровском регионе, подтвердила государственная компания Energocom.

Ранее об этом сообщило Министерство экономического развития Приднестровья.

27 декабря Energocom подписала договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье о продлении на январь действующего соглашения о поставках электроэнергии из Приднестровья по прежней цене.

28 декабря Energocom подтвердила продление контракта и увеличение поставок с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра с 63% до 86% от потребностей.

Минимальный объем закупки составит 251 млн кВт.ч, максимальный - 263 млн кВт.ч. Закупочная цена электроэнергии остается неизменной - $73 за 1 тыс. кВт.ч, уточнила Energocom.

Остальные объемы будут получены за счет работы молдавских теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии. Кроме того, Energocom также ведет переговоры с партнерами из Румынии об импорте электроэнергии.

Как сообщил министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник журналистам в среду, Тирасполь считает выгодным продление договора о поставках электроэнергии в Молдавию. Он также отметил, что в январе на Молдавской ГРЭС, как и сейчас, будут работать три энергоблока.

На вопрос, почему энергоконтракт не заключен сразу на весь первый квартал 2023 года - до окончания отопительного сезона, Оболоник сказал, что "в нынешней ситуации неопределенности сложно планировать на такой период".

"Поэтому пока работаем с интервалом в один месяц. Все упирается в поставки природного газа, в вопросы его транспортировки, которые сейчас зависят от очень многих факторов - причем не от нас и даже не от "Газпрома", - подчеркнул он.

По словам министра, для полного обеспечения социального сектора и работы промышленности Приднестровью не хватает порядка 30 млн кубометров газа в месяц, или 1 млн в сутки. "Потому вопрос экономии энергоресурсов с повестки дня не снимается. Здесь просто надо рационально подходить, регулировать потребление без ущемления бытовых потребностей. Не мерзнуть, не использовать практику некоторых стран Евросоюза, а, к примеру, регулировать температуру в частном доме при помощи газового крана, а не форточки в окне", - сказал он.

Оболоник признал, что очень многое будет зависеть от температуры воздуха зимой, поскольку при похолодании объемы потребления газа резко возрастают. "Но пока есть основания полагать, что до конца января будет достаточно тепло", - заключил он.

С 1 октября поставки газа Молдавии сократились на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

В ноябре и декабре "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для этого времени года. По этой причине в ноябре компания "Молдовагаз" сократила поставки газа от "Газпрома" на левый берег Днестра (Приднестровье), а Молдавская ГРЭС, находящаяся в Приднестровье, перестала поставлять электроэнергию на правый берег. В ноябре Молдавия около 80% необходимой электроэнергии закупала в Румынии, по $200-400 за 1 тыс. кВт.ч, что в несколько раз выше стоимости поставок из Приднестровья.

В декабре Energocom и Молдавская ГРЭС договорились о возобновлении поставок электроэнергии на правый берег Днестра. Согласно договоренностям, с 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей правого берега в электроэнергии.

Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке. Средняя цена в декабре составила $1108 за 1 тыс. кубометров, в то время как "Газпром" поставляет Молдавии газ в декабре по $785 за 1 тыс. кубометров.