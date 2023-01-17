Вице-премьер Молдавии пока не планирует переговоры с руководством "Газпрома"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Андрей Спыну заявил журналистам, что не поздравлял главу "Газпрома" Алексея Миллера с Новым годом, и добавил, что пока встречи с руководством "Газпрома" не запланированы.

Вице-премьер также сообщил, что не исключает возможности снижения тарифа на газ для бытовых потребителей.

"Падающая цена на газ на международных биржах - это, безусловно, хорошо. Но сейчас преждевременно говорить, на сколько может сократится тариф на газ, так как это зависит от множества факторов", - сказал он.

Говоря об обеспечении страны электроэнергией, Спыну отметил, что контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС на поставку Молдавии 86% от недостающего объема электроэнергии будет действовать до конца марта 2023 года, а потом республика сможет продлить контракт или закупать электроэнергию в Румынии по ценам не выше 91 евро за 1 МВт.ч.

По его словам, договоренности о поставках ГРЭС электроэнергии правобережной Молдавии позволили добиться двух принципиально важных вещей: в стране нет отключений, и тариф на электроэнергию снизился.

Спыну напомнил, что сейчас весь объем газа, поставляемый "Газпромом" компании "Молдовагаз" в объеме 5,7 млн кубометров в сутки подается в Приднестровский регион, где часть газа использует Молдавская ГРЭС для выработки электроэнергии, закупаемой молдавской госкомпанией Energocom по цене $73 за 1 МВт.ч.

Чуть ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что с "Газпромом" "необходимо вести профессиональный серьезный разговор об условиях дальнейшей поставки газа". "Мы подписали договор с "Газпромом". Однако договор не выполняется. В октябре 2022 года "Газпром" сократил подачу газа до 5,7 млн кубометров в сутки, что является нарушением контракта", - сказала она.

По словам премьера, в Молдавии "созданы достаточные запасы газа для того, чтобы выйти из зимы". "А далее будем вести диалог с "Газпромом" и другими поставщиками. Мы гораздо более подготовлены сейчас, чем в октябре 2021 года, когда заключили договор с "Газпромом" в условиях энергетического кризиса. Мы теперь не зависим от одного поставщика", - сказала Гаврилица.

В декабре 2022 года Молдавия сократила объем потребления газа более чем на 40% к уровню декабря 2021 года.

С 1 октября суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В ноябре и декабре "Газпром" поставлял в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого для этого времени года.

При этом Молдавия использовала газ от "Газпрома" только в первые три дня декабря. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей Молдавии в электроэнергии. Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке.