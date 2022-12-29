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Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Многие горнолыжные курорты в Альпах и Пиренеях столкнулись с проблемой нехватки снега на склонах.

Во Франции в общей сложности закрыто около 50% трасс, передает BFMTV. Хуже всего со снегом во французских Пиренеях, где открыта примерно только четверть трасс для спуска лыжников и сноубордистов. Отдыхающим предлагают развлечения, не требующие наличия снега.

В южной части Альп работает примерно 75% трасс.

Ряд курортов, в том числе Ла-Пьер-Сен-Мартен и Сен-Пьер-де-Шартрез, были вынуждены закрыться полностью.

В Швейцарии также столкнулись с недостаточным снежным покровом на трассах и ограничили работу курортов.

Например, на курорте в Лезен в кантоне Во работают только шесть из 23 горнолыжных спусков. Глава курорта Армон Кантьени отметил, что при нынешней температуре невозможно использовать снежные пушки, чтобы покрыть трассы искусственным снегом. "Нам нужны низкие температуры для производства снега", - сказал Кантьени, объяснив, что "это требует слишком много энергии", а снег тает.

В метеорологической службе Швейцарии отметили, что установившаяся средняя температура в стране на 5-7 градусов превышает норму для конца декабря. Синоптики пообещали похолодание в начале января.

Франция Швейцария Пиренеи Альпы Во
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