Ученые прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе

Горнолыжный курорт Шамони во Французских Альпах Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Европейские ученые считают, что 53% горнолыжных курортов в Европе могут столкнуться с нехваткой снега, если средняя температура на Земле вырастет на два градуса по Цельсию, говорится в исследовании, опубликованном изданием Nature Climate Change.

При этом, если ситуация будет хуже и средняя температура увеличится на четыре градуса по Цельсию, то проблема дефицита снега затронет 98% курортов.

Ученые в исследовании отмечают, что горнолыжный туризм является важной составляющей экономики горных регионов Европы. Так, в европейских странах расположено около половины всех курортов для любителей горных лыж и сноубордов. Эта отрасль в Европе оценивается в более чем $32 млрд, согласно авторам данной работы.

Исследователи предупреждают, что производство искусственного снега сможет только частично решить проблему нехватки, и этот процесс вызовет увеличение выбросов углекислого газа, которые приводят к нагреву Земли.

Европейские СМИ напоминают, что Парижское соглашение от 2015 года предусматривает задачу удержания прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию к 2100 году.

Ученые в ходе своей работы проанализировали 2,2 тыс. курортов, расположенных от Исландии до Турции, и моделировали возможные ситуации.

Последние несколько лет многие европейские страны сталкиваются с чрезвычайно жарким летом, метеорологи фиксируют рекордные температурные значения.

В прошлом году в канун новогодних праздников многие горнолыжные курорты, в частности во Франции и Швейцарии, работали с ограничениями из-за нехватки снега.