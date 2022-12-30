Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Английский дизайнер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее дом моды.

Дом моды Вествуд объявил о ее смерти в четверг в своих социальных сетях, заявив, что она скончалась в Южном Лондоне в окружении друзей и семьи.

Министр культуры Мишель Донелан прокомментировала смерть модельера: "Сегодня печальный день. Вивьен Вествуд была и всегда останется выдающейся фигурой в британской моде".

Вествуд сыграла существенную роль в панк-движении и считается основательницей панк-стиля в высокой моде. В своих работах она, в частности, смело соединяла элементы платьев ушедших эпох с современной одеждой.

Ее карьера взлетела в 1970-х годах с момента роста широкого интереса к панку, когда ее радикальный подход к городскому уличному стилю обрел огромную популярность. После 1970-х Вествуд еще долго сохраняла авторитет в мире моды, и ее творчество было вознаграждено чередой триумфальных показов на подиумах в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке.

Хроника 05 января 2019 года – 30 декабря 2022 годаУмершие знаменитости
Вивьен Вествуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер Пеле

Умер Пеле

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });