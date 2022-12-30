США рассматривают возможность отправки Киеву боевых машин "Брэдли"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские власти изучают возможность передачи Украине унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация США рассматривает возможность отправки боевых машин "Брэдли" на Украину в рамках нового пакета военной помощи", - сообщили источники, знакомые с данным вопросом.

По словам одного из них, "окончательное решение еще не принято".

Кроме того, неясно, когда "Брэдли" будут введены в эксплуатацию в случае передачи.