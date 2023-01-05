Байден подтвердил, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин "Брэдли"
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подтвердил, что его администрация рассматривает возможность поставки Киеву унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", сообщают американские СМИ.
"Да", - ответил президент на соответствующий вопрос американских журналистов.
В конце декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти изучают возможность передачи Украине "Брэдли".
По словам одного из них, "окончательное решение еще не принято".