Байден подтвердил, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин "Брэдли"

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подтвердил, что его администрация рассматривает возможность поставки Киеву унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", сообщают американские СМИ.

"Да", - ответил президент на соответствующий вопрос американских журналистов.

В конце декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти изучают возможность передачи Украине "Брэдли".

По словам одного из них, "окончательное решение еще не принято".