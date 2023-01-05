Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Байден подтвердил, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин "Брэдли"

Байден подтвердил, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин "Брэдли"
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подтвердил, что его администрация рассматривает возможность поставки Киеву унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", сообщают американские СМИ.

"Да", - ответил президент на соответствующий вопрос американских журналистов.

В конце декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти изучают возможность передачи Украине "Брэдли".

По словам одного из них, "окончательное решение еще не принято".

США Джо Байден Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $78,6 за баррель

В ЕС посчитали ситуацию с запасами газа в хранилищах лучше, чем в 2016-2018 гг.

"Газпром" отметил рост поставок в Китай свыше контрактных обязательств

Военная операция на Украине

Военные РФ отразили украинскую контратаку в районе Дорожнянки в ДНР

Цена газа от "Газпрома" для Молдавии в январе составит $1230 за тыс. кубов

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях

Путин планирует в среду переговорить с Эрдоганом

Что произошло за день: вторник, 3 января

Президент Бразилии посетил стадион, где проходит прощание с Пеле

Более 65 тыс. человек посетили за первый день прощание с Бенедиктом XVI

Более 65 тыс. человек посетили за первый день прощание с Бенедиктом XVI
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });