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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Вертолет с пилотом и тремя пассажирами рухнул в Мексиканский залив у берегов Луизианы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет, на борту которого находились пилот и три пассажира, упал в воду в Мексиканском заливе у берегов американского штата Луизиана, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану.

Вертолет перевозил трех рабочих с нефтяной платформы. В результате организованных поисково-спасательных работ удалось найти обломки машины, однако, по словам представителя береговой охраны, находившиеся на борту люди не обнаружены.

"Пока мы нашли только обломки и никаких людей", - сказал чиновник. Он отметил, что охрана все еще решает, продолжать ли поиски после наступления темноты.

По его словам, погодные условия, по-видимому, не стали причиной крушения.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что проведет расследование причин и обстоятельств аварии.

США Луизиана
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