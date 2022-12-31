В США умерла журналистка Барбара Уолтерс

Она была первой женщиной-ведущей выпусков теленовостей в стране

Телеведущая Барбарара Уолтерс. Фото 2014 года Фото: Peter Foley EPA/Vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В США умерла тележурналистка Барбара Уолтерс, сообщает телеканал ABC News, где она работала с 1976 до 2014 года. Она умерла 30 декабря в возрасте 93 лет.

Уолтерс начала карьеру в 1961 году с работы продюсера на NBC. В 1974 году она стала первой женщиной в стране, которая стала соведущей новостной программы - утреннего выпуска новостей Today Show на NBC.

В 1976 году она стала первой женщиной-ведущей вечерних новостей уже на ABC. Затем она делала собственное шоу The View, за которое была удостоена телевизионной премии "Эмми".

Она брала интервью у всех президентов США, начиная с Ричарда Никсона и завершая Дональдом Трампом. Она также интервьюировала в 1991 году Бориса Ельцина, а десять лет спустя - Владимира Путина.

Уолтерс - лауреат 12 наград "Эмми", ее звезда есть на Аллее славы в Голливуде. О завершении карьеры она объявила в 2014 году, но в 2015 году еще сделала несколько отдельных интервью, в том числе с семьей Дональда Трампа.