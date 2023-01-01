Матвиенко передала послание Путина президенту Бразилии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве послание от его российского коллеги Владимира Путина и пригласила посетить Москву с визитом.

"Практически час мы проговорили очень содержательно, очень заинтересованно. Я передала письменное послание президента РФ глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только позволит его график, и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию", - сказала Матвиенко журналистам после встречи с Лулой да Силвой в Бразилиа.

Запись комментария СМИ предоставила пресс-служба Совета Федерации.

По словам спикера СФ, на встрече президента Бразилии с российской делегацией обсуждался весь комплекс двусторонних отношений между государствами.

Накануне Матвиенко прибыла в столицу Бразилии для участия в инаугурации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоялась 1 января.

В составе делегации также вице-спикер СФ Константин Косачев и руководитель аппарата верхней палаты парламента Геннадий Голов.