Матвиенко напомнила президенту Боливии о приглашении посетить с визитом Россию

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России в 2023 году ждут с визитом президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакору, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с вами встрече. Он просил вам передать большой привет, передавал вам самые добрые пожелания и сказал: "Напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией". Вы имеете приглашение с российской стороны посетить с официальным визитом, пока его не реализовали", - сказала Матвиенко на встрече в Бразилии с президентом Боливии.

"Мы очень надеемся, что в 2023 году ваш рабочий график позволит нанести официальный визит в Россию в любое удобное для вас время", - добавила она.

По словам Матвиенко, это было бы очень важно.

Матвиенко поблагодарила президента Боливии "за поддержку нашего флагманского проекта - Центра ядерных исследований и технологий".

"Надо без промедления решить имеющиеся рабочие проблемы технического и финансового характера, с тем чтобы запустить к 2025 году этот центр. Также активно, вы знаете, в Боливии работает "Газпром", - сказала она.

Со своей стороны президент Боливии попросил Матвиенко "передать теплое приветствие президенту Путину".

"Я имел несколько возможностей разговаривать с президентом Путиным по телефону. В частности, мы тесно взаимодействовали по вопросу вакцин. И я сказал ему, что мы намерены и дальше укреплять наши двусторонние отношения. Есть несколько тем, которые мы хотели бы поднять. Первая тема - это безопасность и оборона многонационального государства Боливия", - сказал он на встрече.

Видеозапись с этой встречи предоставила СМИ пресс-служба Совета Федерации.

Накануне Матвиенко прибыла в столицу Бразилии для участия в инаугурации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая состоялась 1 января.

В составе делегации также вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и руководитель аппарата верхней палаты парламента Геннадий Голов.