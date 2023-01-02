В результате удара ВВС Израиля погибли 6 сирийских военных

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Атака израильских истребителей F-16 утром 2 января привела к гибели шести сирийских военнослужащих, трое получили ранения, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

"2 января в период с 02:00 до 02:06 четыре самолета F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар управляемыми ракетами по военным объектам на аэродромах Дювали и Блей в районе Дамаска. В результате израильского удара погибло шесть и ранено три сирийских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Сирии заявило, что после атаки на столичный аэропорт погибли двое военных.