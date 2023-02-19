Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Пять человек погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Израильские ВВС поздно вечером в субботу нанесли удар по жилому району сирийской столицы, в результате погибли пять человек, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Агентство со ссылкой на военный источник информировало, что жертвами авианалета стали четыре мирных жителя и один солдат, еще 15 мирных жителей получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. По некоторым неподтвержденным сообщениям сирийских СМИ, число погибших возросло.

На публикуемых снимках и видео, сделанных в окрестностях Дамаска, видно, что нескольким зданиям нанесен серьезный ущерб, пишет издание Times of Israel.

От армии обороны Израиля комментариев не последовало.

Израиль Сирия Дамаск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ

Пашинян заявил, что у Армении есть "обеспокоенность" в связи с ОДКБ
Землетрясение в Турции и Сирии

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

В США шесть человек погибли в результате стрельбы

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });