Пять человек погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому кварталу Дамаска

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Израильские ВВС поздно вечером в субботу нанесли удар по жилому району сирийской столицы, в результате погибли пять человек, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Агентство со ссылкой на военный источник информировало, что жертвами авианалета стали четыре мирных жителя и один солдат, еще 15 мирных жителей получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. По некоторым неподтвержденным сообщениям сирийских СМИ, число погибших возросло.

На публикуемых снимках и видео, сделанных в окрестностях Дамаска, видно, что нескольким зданиям нанесен серьезный ущерб, пишет издание Times of Israel.

От армии обороны Израиля комментариев не последовало.