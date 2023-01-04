Изоляция в пандемию COVID-19 стоила экономике Гонконга $27 млрд

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 и жесткие карантинные ограничения стоили Гонконгу $27 млрд потерянного экономического роста, свидетельствуют оценки инвестбанка Natixis SA.

Эксперты Natixis отмечают, что гонконгская экономика могла бы увеличиваться в среднем на 2,8% в последние три года, если бы не было пандемии коронавируса. В результате объем ВВП к настоящему времени был бы на 7% выше уровня 2018 года.

Власти Гонконга ввели один из самых жестких в мире карантинов из-за COVID-19, фактически закрыв границы города почти на три года, отмечает агентство Bloomberg. В течение 2022 года ограничения постепенно отменялись, и Гонконг готовится открыть границу с материковым Китаем, что должно дать толчок его экономике.

Власти КНР в конце прошлого года отказались от политики нулевой терпимости к COVID-19, и это также "станет катализатором восстановления экономики Гонконга за счет увеличения трансграничной деятельности", отмечает главный экономист Natixis Гэри Нг.

По его оценкам, экономика Гонконга в 2023 году может вырасти на 4%.

В 2022 году гонконгский ВВП снизился на 3%, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Негативными факторами для экономики, помимо последствий пандемии, являются рост процентных ставок и ослабление глобального спроса.

"Нормализация экономической активности поможет Гонконгу удержать статус финансового хаба, однако некоторые негативные циклические факторы уже превратились в структурные проблемы", - говорит Гэри Нг, отмечая, в частности, что инвесторы и высоко квалифицированные кадры активно ищут и находят альтернативы Гонконгу в других азиатских странах.

Население Гонконга за 24 месяца до июня 2022 года включительно сократилось на 216 тыс., или на 2,8%, до 7,3 млн человек.