ВВП Гонконга в 2022 году упал на 3,5%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - По итогам 2022 года экономика Гонконга сократилась снизилась на 3,5% после роста на 6,4% в 2021 году.

В четвертом квартале 2022 года ВВП региона упал на 4,2% в годовом измерении, сообщило статистическое управление. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное уменьшение - на 2,9%, сообщает Trading Economics.

В третьем квартале ВВП Гонконга, по уточненным данным, снизился на 4,6%. Во втором квартале он сократился на 1,2%, в первом - на 3,9%.

Неблагоприятное состояние экономики в октябре-декабре было обусловлено, в первую очередь, ухудшением внешнеторгового баланса из-за снижения спроса на зарубежных рынках. Экспорт товаров рухнул на 24,8%, услуг - на 22,8%.

Инвестиции в основные фонды компаний упали на 11,2%. Потребительские расходы выросли на 1,7%, госзатраты - на 9,1%.

ВВП Гонконга в четвертом квартале относительно предыдущих трех месяцев не изменился. Эксперты ждали повышения на 1,5%.