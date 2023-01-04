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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В IАТА раскритиковали идею ограничений для авиапассажиров из Китая

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) выступили против инициатив ряда стран по введению ограничений для авиапассажиров из Китая в связи со вспышкой COVID-19.

"Разочаровывает подобное рефлекторное возрождение мер, которые в последние три года показали свою неэффективность", - отмечает глава ассоциации Уилли Уолша.

"Исследования, проведенные после появления варианта коронавируса "Омикрон", показали, что создание барьеров для передвижений никак не помогли пройти пик инфекций. В лучшем случае ограничения на несколько дней задерживали этот пик", - добавил он.

Подобные заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что в ЕС близки к согласованию общих мер в отношении авиапассажиров из Китая. Ограничения уже ввели, в частности, США и ряд стран Евросоюза. При этом общеевропейских мер пока нет.

Международная ассоциация воздушного транспорта IАТА Китай
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