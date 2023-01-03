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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Страны ЕС склоняются к введению усиленного контроля на коронавирус за пассажирами из КНР

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Эксперты в области здравоохранения стран ЕС сблизили свои позиции в отношении проверок прибывающих из Китая пассажиров на инфицирование COVID-19, сообщила в твиттере член Еврокомиссии (ЕК) по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Согласно ее сообщению, комитет ЕС по безопасности здоровья, заседавший в Брюсселе во вторник, продвинулся в достижении договоренности относительно таких мер, как "тестирование перед отъездом для путешественников из Китая, усиление мониторинга канализационных стоков (самолетов), усиление наблюдения внутри ЕС" за прибывающими из КНР.

После этой экспертной встречи европейские СМИ передали со ссылкой на неназванного представителя ЕК, что на совещании "подавляющее большинство" из 27 государств-членов ЕС высказалось в пользу тестов на COVID-19 для пассажиров из Китая.

Кириакидис также сообщила, что обсуждение продолжится в среду на уровне IPCR - инструментария ЕС по комплексному реагированию на различные политические кризисы, помимо санитарных. В Еврокомиссии не исключают, что второе совещание может привести к рекомендациям, которые затем должны будут одобрить государства-члены Евросоюза.

Ранее во вторник официальный представитель ЕК Тим Макфи заявил журналистам: "Сегодня внимание будет сосредоточено на эпидемиологической ситуации с возможной разработкой единой европейской позиции по мерам, которые могут быть предприняты в рамках завтрашнего совещания по IPCR".

Пресс-секретарь отказался предположить, какие конкретные меры могут быть предложены в данной ситуации, и призвал дождаться выводов экспертов.

Евросоюз Китай Коронавирус
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