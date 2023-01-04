Трамп призвал республиканцев утвердить Маккарти спикером Палаты представителей

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в среду выразил поддержку республиканцу Кевину Маккарти, ранее на этой неделе ставшему первым с 1923 года политиком партии большинства, не сумевшим в первом раунде голосования стать спикером Палаты представителей.

"Республиканцы, не превращайте большой триумф в гигантское и обидное поражение... Маккарти будет хорошо работать. А может – даже отлично. Вот увидите!", - написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, во вторник вечером конгрессмены-республиканцы провели "ряд очень хороших переговоров" по кандидатуре Маккарти.

Республиканцы на промежуточных выборах осенью 2022 года отобрали у демократов большинство в Палате представителей. Конгресс нового созыва начал работу на этой неделе. Однако во вторник Маккарти не смог на голосованиях заручиться достаточной поддержкой для того, чтобы занять пост спикера Палаты представителей. Это одна из самых значимых в политической системе США должностей. Причиной неудачи стали разногласия между Маккарти и 20 конгрессменами-республиканцами, не считающими его хорошим кандидатом. Речь идет в основном о представителях правого крыла партии, в частности, – о ряде видных сторонников Трампа.

Ожидается, что позже в среду в Палате представителей пройдет новая серия голосований по назначению спикера. До тех пор, пока конгрессмены не определятся с тем, кто займет эту должность, Палата представителей не сможет нормально функционировать.