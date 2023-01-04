Что произошло за день: среда, 4 января

Дальний поход фрегата "Адмирал Горшков", комментарии Минобороны РФ по гибели военнослужащих в Макеевке, а также ускорение падения цен на нефть

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход в Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море. На корабль загружен боекомплект ракет "Циркон" и Калибр". На боевое дежурство корабль приняли по видеосвязи Путин и Шойгу. Министр обороны заявил, что "после учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки".

- Правительство РФ планирует ограничить раскрытие информации "Транснефтью" с 1 марта 2023 года до 1 июля 2024 года. Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления. Его цель – уменьшить риски возможных новых санкций в отношении субъекта естественной монополии и его контрагентов.

- Число погибших российских военнослужащих в Макеевке увеличилось до 89. Они погибли в результате удара системами HIMARS 1 января по пункту временной дислокации. В Минобороны РФ заявили, что военнослужащие, несмотря на запрет, массово использовали мобильные телефоны и их запеленговал противник. Отмечается, что по итогам расследования к ответственности привлекут должностных лиц.

- Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло до 1 тыс. 46. Накануне сообщалось о 544 заболевших. В течение шести дней в столице наблюдалось снижение количества новых случаев коронавируса. В РФ за прошедшие сутки заболели более 3,3 тыс. человек.

- Нефть марки Brent вечером подешевела до $78,6 за баррель на опасениях по поводу глобальной экономики и ситуации с коронавирусом в Китае.

- В Байконуре обезвредили организованную преступную группу, состоявшую из граждан РФ и Казахстана. Задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ. Они похищали людей, совершали вооруженные разбойные нападения и кражи.

- В США впервые за сто лет не удалось выбрать спикера Палаты представителей в первом туре. Экс-президент Дональд Трамп призвал республиканцев забыть о разногласиях и утвердить спикером Палаты представителей Кевина Маккарти. Он стал первым с 1923 года политиком партии большинства, не сумевшим в первом раунде голосования занять пост спикера.

- Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он занимал этот пост с 29 октября 1991 года по 4 октября 1993 года.