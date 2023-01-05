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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Эрдоган выступил за режим прекращения огня на Украине

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвал объявить режим прекращения огня на Украине в одностороннем порядке.

"Призывы к миру и переговорам следовало бы подкрепить односторонним прекращением огня", - сказал Эрдоган в разговоре с Путиным, согласно выдержке из сообщения канцелярии главы турецкого государства, которую цитирует Bloomberg.

Агентство отметило, что Эрдоган в беседе с президентом РФ также напомнил о положительных результатах переговоров по зерновому коридору, обмену пленными и установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее в четверг сообщалось, что Эрдоган и Путин поговорили по телефону, темами беседы стала ситуация на Украине, а также отношения между двумя странами, проблемы энергетики, ряд региональных проблем.

Украина Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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