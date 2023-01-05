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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и вопросы энергетики

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и вопросы энергетики, сообщила в четверг пресс-служба главы российского государства.

"Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, "в свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу - при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

В ходе разговора также обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики.

Как говорится в сообщении, "отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового "хаба" и строительство АЭС "Аккую".

Ранее о телефонном разговоре Эрдогана и Путина сообщила турецкая пресса.

Россия Турция Владимир Путин Реджеп Тайипо Эрдоган
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