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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Прибывшую из России партию БТР направят на охрану границы Белоруссии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Прибывшая в четверг из России новая партия БТР будет направлена на охрану границы Белоруссии, сообщили в Минобороны республики.

"На перевооружение стоящих у нас образцов БТР-80 прибыли БТР 82-А с российского завода "Арзамас". Техника глубоко модернизирована по сравнению с БТР-80", - рассказал замкомандира по вооружению 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Александр Ботяновский в эфире телекомпании Минобороны Белоруссии "ВоенТВ".

"По своим техническим характеристикам образцы значительно превосходят БТР-80, - подчеркнул он. - Это позволит подразделениям бригады еще более качественно выполнять задачи по охране и обороне рубежей нашей родины".

Замкомандира бригады отметил, что личный состав уже изучил новую технику и подготовлен к ее эксплуатации.

Как сообщалось, в ранее в четверг в Белоруссию в рамках перевооружения армии прибыла партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. Там отметили, что в ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии.

Белоруссия Россия БТР
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