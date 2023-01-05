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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

В Калифорнии около 180 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - На американский штат Калифорния обрушились ураганный ветер и проливные дожди, в результате непогоды около 180 тыс. домов остались без электричества, сообщает в четверг CNN.

Во многих городах, в том числе в Лос-Анджелесе, предупреждают о возможности наводнений. Такие предупреждения касаются около 90% населения штата.

Сильный ветер с порывами до 136 км в час привел к отмене более 70 рейсов в международном аэропорту Сан-Франциско. Также сообщается, что в некоторых районах штата скорость ветра достигала даже 209 км в час.

Из-за непогоды погибли ребенок и 19-летняя девушка.

Еще в среду губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение на территории всего штата, что позволит быстрее предоставить помощь пострадавшим.

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