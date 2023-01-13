В Джорджии и Алабаме семь человек погибли из-за бури с торнадо

Последствия торнадо в Джорджии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В штатах Алабама и Джорджия пронесся шторм, сопровождавшийся торнадо. Жертвами стихии стали по меньшей мере семь человек, сообщает АР.

В округе Отога в Алабаме образовался торнадо, который серьезно повредил или разрушил четыре десятка домов, поднимал в воздух жилые фургоны, повалил деревья. Там погибли не меньше шести человек, сообщили в экстренных службах округа. Еще не менее 12 человек получили травмы.

Еще один человек погиб в округе Баттс в Джорджии, когда на его машину упало дерево. В этом же округе ветер заставил сойти с рельсов грузовой поезд. В штате несколько десятков тысяч человек остались без электричества из-за обрывов проводов.

Местная метеорологическая служба зафиксировала 33 отдельных торнадо по всей стране в ночь на пятницу, в том числе в штатах Миссисипи, Алабама, Джорджия и Теннесси.