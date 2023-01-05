В МИД России сообщили о задержании в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных структур вмешаться в ситуацию с задержанием в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва, латвийского гражданина Марата Касема.

Касем был задержан 5 января в Риге службой госбезопасности Латвии. В этот же день местным судом журналисту была избрана мера пресечения в виде ареста.

Отмечается, что, по имеющимся данным, ему инкриминируются сразу две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России, что может повлечь обвинительный приговор с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.

Как говорится в комментарии представителя МИД РФ, "требуем от всех профильных международных структур, проигнорировавших неоднократно озвучивавшиеся самим Касемом опасения за свою безопасность в связи с профессиональной деятельностью, оправдать, наконец, свое существование, решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства".