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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд

Белый дом подтвердил намерение США отправить Киеву УГП "Брэдли"

Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд
Танк М-1 Абрамс и платформа "Брэдли"
Фото: Alexander Koerner/Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - США направит Украине новый пакет военной помощи стоимостью $2,85 млрд, в него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на официальных лиц из США.

По данным источника издания, который пожелал остаться анонимным, о новом пакете может быть объявлено уже в пятницу. Он станет крупнейшим из серии пакетов военной техники, которые Пентагон выделял Украине.

Кроме "Брэдли" в пакет также войдут армейские грузовые фургоны HMMWV, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP и больший партии ракет и других боеприпасов.

При этом в заявлении Белого дома, опубликованном после беседы президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердили намерение США отправить Киеву "Брэдли". В нем также сообщается, что, в свою очередь, Германия предоставит Украине боевые машины пехоты "Мардер". Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами.

США Украина Брэдли
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