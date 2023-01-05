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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

ФРГ вслед за США решила поставить Украине батарею Patriot

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Власти ФРГ передадут Украине батарею ЗРК Patriot, сообщает в четверг Белый дом.

"В конце декабря США сообщили о передаче батареи Patriot Украине. Германия присоединится к США и тоже передаст батарею Patriot", - говорится в заявлении американской администрации по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Когда именно ФРГ планирует поставить Patriot Киеву, в Белом доме не уточнили.

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