Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Байден в пятницу проведет переговоры с Шольцем в Вашингтоне

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу прибывает с визитом в Вашингтон, где его примет президент США Джо Байден; лидеры обсудят помощь Украине, санкции против России и вопросы безопасности, сообщили в Белом доме.

В Белом доме в преддверии поездки Шольца заявляли, что визит германского канцлера в Вашингтон - это "возможность подтвердить тесные узы дружбы" между Германией и США.

"Лидеры обсудят усилия по поддержке Украины, возложение ответственности на Россию и укрепление трансатлантической безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем американского президента.

Также они, как ожидается, обсудят темы региональной и глобальной безопасности, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также "совместную работу по решению проблем, создаваемых Китаем".

Германия Олаф Шольц США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдеп сообщил, что США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне

Госдеп сообщил, что США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне

Что произошло за день: четверг, 2 марта

РФ отказала Венгрии в безвизовых поездках по дипломатическим паспортам

Парламент Венгрии перенес голосование по ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

В Молдавии утвердили румынский язык как государственный

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

Замглавы МИД РФ Рябков провел "деловой разговор" с представителями США по ДСНВ

В Молдавии могут изменить название языка на "румынский"

В Молдавии могут изменить название языка на "румынский"

Премьер Индии констатировал неспособность мирового сообщества не допускать конфликты

Премьер Индии констатировал неспособность мирового сообщества не допускать конфликты

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });