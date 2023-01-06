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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

ВС РФ на 36 часов прекратят огонь по линии соприкосновения с ВСУ в связи с Рождеством

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские войска введут с 12:00 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.

Такое указание войскам дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина, сообщили ранее в российском Минобороны.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В четверг Путин поручил Шойгу ввести на время режим прекращения огня.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - процитировала пресс-служба российского президента указания Вооруженным силам.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.

Украина ВС РФ
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