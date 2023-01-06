Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:25

Два судна доставят пшеницу и кукурузу из Украины в Италию

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Украинские порты в пятницу покинули два сухогруза с более 45 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"5 января два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 45,3 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогрузы Lady Divina (18,3 тыс.тонн пшеницы) и Med Island (27 тыс. тонн кукурузы) отправились в Италию.

В порты также направляются шесть сухогрузов, которые 6 января прошли по гуманитарному коридору.

"По состоянию на 6 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 832 561 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 250 судов: 622 на прибытие в украинские порты и 628 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $3 млрд

Что произошло за день: пятница, 6 января

Ракета Falcon 9 выведет 9 января на орбиту 40 спутников связи OneWeb

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания

Москалькова призвала помочь задержанному в Латвии шеф-редактору Sputnik Литва

В Анкаре не исключили возможности восстановления отношений с Сирией

Что случилось этой ночью: пятница, 6 января

У православных христиан наступил рождественский сочельник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });