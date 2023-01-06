Два судна доставят пшеницу и кукурузу из Украины в Италию

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Украинские порты в пятницу покинули два сухогруза с более 45 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"5 января два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 45,3 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогрузы Lady Divina (18,3 тыс.тонн пшеницы) и Med Island (27 тыс. тонн кукурузы) отправились в Италию.

В порты также направляются шесть сухогрузов, которые 6 января прошли по гуманитарному коридору.

"По состоянию на 6 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 832 561 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 250 судов: 622 на прибытие в украинские порты и 628 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.