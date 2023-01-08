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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Украинский порт в субботу покинуло судно с подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"7 января судно Mentor покинуло порт Южный, оно перевозит в Испанию в общей сложности 12,2 тысяч тонн подсолнечного масла в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В порты также направляются три сухогруза, которые в субботу прошли по гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 74 заявки на участие в инициативе".

"По состоянию на 7 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 844 761 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 253 судов: 624 на прибытие в украинские порты и 629 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина СКЦ
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