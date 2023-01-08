Премьер Швеции отверг возможность выполнения всех условий Анкары для вступления в НАТО

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Стокгольм не будет выполнять все требования Турции, которые та выдвинула как условие одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон.

"Турция подтверждает, что мы выполнили условия, на которые мы согласились. Но турки также хотят вещей, которые мы не можем или не хотим дать им", - приводят слова премьера Швеции в воскресенье западные СМИ.

При этом Кристерссон выразил уверенность, что Турция даст согласие на вступление Швеции в альянс.

Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 государств НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запрет на поставки оружия Анкаре.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в конце декабря предположил, что к Вильнюсскому саммиту НАТО 11-12 июля 2023 года его страна станет членом альянса.

МИД России критически относится к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что безопасность этих стран обеспечена не будет.