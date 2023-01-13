Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:46

Анкара потребовала от Стокгольма выполнения принятых обещаний для вступления в НАТО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Швеции необходимо исполнить ее обещания, касающиеся борьбы с терроризмом, если в Стокгольме желают, чтобы Турция сняла вето на вступление этой страны в НАТО.

"Присутствие и деятельность террористов там продолжаются. Швеция обещала запретить это. Реальность очевидна: террористическая организация и те, кто ее поддерживают, намерены воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО", - заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В миреНАТО готово защищать Швецию и Финляндию еще до их вступления в альянсЧитать подробнее

Реакция министра вызвана действиями, которые в Анкаре сочли провокацией сторонников Курдской рабочей партии (КРП) в Стокгольме. По данным "Анадолу", сторонники запрещенной в Турции КРП учинили провокации против Турции и президента Реджепа Эрдогана.

"Провокации пособников КРП в Швеции - это проявления ненависти и ксенофобии. Швеция обязана бороться с подобного рода преступлениями. На этот раз провокация имела место в самом центре столицы у здания городского муниципалитета на глазах у общественности", - сказал турецкий министр, не вдаваясь в подробности.

"Власти Швеции несут прямую ответственность за произошедшее, и они не смогут ограничиться одним лишь осуждением", - приводит "Анадолу" слова Чавушоглу.

Страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. При этом Венгрия заявила о намерении ратифицировать протоколы в феврале.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Швеция Турция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Что произошло за день: пятница, 13 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что штурм кварталов в Соледаре вели отряды "ЧВК "Вагнер"

Суд в Нью-Йорке оштрафовал организацию Трампа на $1,6 млн

Германия на следующей неделе решит вопрос поставок танков Украине

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

SEC подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

SEC подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

В Джорджии и Алабаме семь человек погибли из-за бури с торнадо

В Джорджии и Алабаме семь человек погибли из-за бури с торнадо

Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

В Узбекистане из-за сильных морозов приостановлена работа газовых автозаправок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });