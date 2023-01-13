Анкара потребовала от Стокгольма выполнения принятых обещаний для вступления в НАТО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Швеции необходимо исполнить ее обещания, касающиеся борьбы с терроризмом, если в Стокгольме желают, чтобы Турция сняла вето на вступление этой страны в НАТО.

"Присутствие и деятельность террористов там продолжаются. Швеция обещала запретить это. Реальность очевидна: террористическая организация и те, кто ее поддерживают, намерены воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО", - заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Реакция министра вызвана действиями, которые в Анкаре сочли провокацией сторонников Курдской рабочей партии (КРП) в Стокгольме. По данным "Анадолу", сторонники запрещенной в Турции КРП учинили провокации против Турции и президента Реджепа Эрдогана.

"Провокации пособников КРП в Швеции - это проявления ненависти и ксенофобии. Швеция обязана бороться с подобного рода преступлениями. На этот раз провокация имела место в самом центре столицы у здания городского муниципалитета на глазах у общественности", - сказал турецкий министр, не вдаваясь в подробности.

"Власти Швеции несут прямую ответственность за произошедшее, и они не смогут ограничиться одним лишь осуждением", - приводит "Анадолу" слова Чавушоглу.

Страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. При этом Венгрия заявила о намерении ратифицировать протоколы в феврале.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.