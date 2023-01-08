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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Учения авиаподразделений Белоруссии и ВКС России пройдут во второй половине января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Совместное авиационное учение Белоруссии и России пройдет с 16 января по 1 февраля, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского Минобороны.

8 января в Белоруссию прибыла авиационная составляющая региональной группировки войск из числа ВКС России.

"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси", - сообщили в Минобороны.

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