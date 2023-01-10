Пентагон не видит в совместных учениях с РФ признаков вступления Белоруссии в спецоперацию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Пентагоне заявили, что не видят в совместных летно-тактических учениях Белоруссии и России признаков вступления республики в специальную военную операцию на Украине.

"Как нам известно, Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт", - сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских. И все", - подчеркнул он.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства. "В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - уточняли в военном ведомстве.

В частности, с 16 января по 1 февраля 2023 пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями Вооруженных сил Белоруссии и РФ, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).