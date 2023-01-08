Милорад Додик наградил Владимира Путина орденом Республики Сербской

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что решил удостоить президента России Владимира Путина высшей наградой - орденом Республики Сербской, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).

"Заслугой Путина является развитие и усиление сотрудничества и политических, дружественных отношений между Республикой Сербской и Россией", - приводит AP слова Додика, сказанные на специальной церемонии в городе Баня-Лука.

Он отметил, что эта награда символизирует укрепление дружественных отношений Республики Сербской и России.

По сообщению AP, посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов пояснил, что Додик планирует вручить награду Путину во время следующей их встречи.