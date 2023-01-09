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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 января

Протесты в Бразилии, шторм в Калифорнии, китайский спутник на орбите

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сторонники экс-лидера Бразилии Болсонару ворвались в парламент и верховный суд. Президент решил задействовать федеральные силы для подавления протеста.

- Лидеры США, Испании, Португалии, Франции, Италии а также экс-президент Бразилии осудили протесты в Бразилии. Они сделали соответствующие заявления в соцсетях.

- На Калифорнию обрушился очередной шторм. Более 330 тыс. домохозяйств остались без света.

- Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23". Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан.

- Милорад Додик наградил Владимира Путина орденом Республики Сербской. Он отметил, что эта награда символизирует укрепление дружественных отношений Республики Сербской и России.

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