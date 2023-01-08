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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Сторонники экс-лидера Бразилии Болсонару ворвались в парламент

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Несколько тысяч сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства, сообщают бразильские СМИ.

Демонстранты прорвали полицейское оцепление вокруг этих правительственных зданий, стоящих недалеко друг от друга в столице страны. При этом, как отмечает портал "Глобу", некоторые полицейские спокойно отнеслись к происходящему и даже фотографировались с демонстрантами.

Сообщений о жертвах или серьезных столкновениях не поступало. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в настоящее время не находится в столице: он проводит рабочую поездку.

Министр юстиции Бразилии Флавиу Дину написал в соцсетях, что "эта абсурдная попытка при помощи силы навязать свою волю не пройдет".

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя его возвращения к власти.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация победившего на выборах президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

Бразилия Луи да Силва
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