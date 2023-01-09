На Калифорнию обрушился очередной шторм

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Шторм, вызывающий снегопады и сильные порывы ветра, бушует на севере американского штата Калифорния, есть угроза наводнений, сообщает в воскресенье Associated Press.

Метеорологическая служба административного центра штата - Сакраменто - предупредила, что в регионе ожидаются серьезные проблемы из-за непогоды.

"Возможны перебои в подаче электроэнергии, есть риск падения деревьев, условия движения на дорогах сложные", - сообщила служба.

В Сакраменто более 230 тыс. домохозяйств оказались без электричества в воскресенье, а в целом в Калифорнии - 330 тыс. домохозяйств.

Кроме того, в округе Сонома на севере Калифорнии предупреждения о наводнении действуют для 13 тыс. жителей.

С начала года в Калифорнии жертвами ненастной погоды стали не менее шести человек.