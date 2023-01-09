США, Испания, Португалия, Франция, Италия осуждают протесты в Бразилии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти США, Испании, Португалии, Франции и Италии осудили протесты в Бразилии и выразили свою поддержку президенту Луису Инасиу Луле да Силва.

"Я осуждаю посягательство на демократию и на мирную передачу власти в Бразилии. Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, и воля бразильского народа не должна быть подорвана. Я с нетерпением жду продолжения работы с президентом Лулой да Силва", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в его социальных сетях.

Ранее во время визита на американо-мексиканскую границу в Эль-Пасо (штат Техас) Байден назвал ситуацию в Бразилии "возмутительной".

Свою поддержку действующему президенту Бразилии выразил и премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Вся моя поддержка президенту Луле да Силве и институтам, свободно и демократически избранным бразильским народом", - написал Санчес.

"Мы решительно осуждаем нападение на бразильский Конгресс и призываем к немедленному возвращению к демократической нормальности", - добавил он.

Португальское правительство также опубликовало заявление, осуждающее "акты насилия и беспорядки" в столице Бразилии.

"Правительство Португалии осуждает акты насилия и беспорядки, которые произошли сегодня в Бразилии, вновь заявляя о своей безоговорочной поддержке бразильских властей в восстановлении порядка и законности", - говорится в заявлении.

"Правительство выражает свою полную солидарность с президентом Республики Бразилия, Конгрессом и Федеральным Верховным судом, здания которых были осквернены в ходе антидемократических демонстраций, состоявшихся сегодня днем", - отметили в португальском кабмине.

Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к другим мировым лидерам, выразившим поддержку президенту Бразилии.

"Воля бразильского народа и демократические институты должны уважаться! Президент Лула да Силва может рассчитывать на безоговорочную поддержку Франции", - написал Макрон в своих социальных сетях.

Беспорядки в Бразилии также осудили и выразили солидарность с властями страны премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Европейского союза Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

На данный момент, как сообщает CNN Brasil, три главных правительственных здания - верховный суд, президентский дворец и здание парламента очищены от протестующих.

По меньшей мере 170 человек арестованы.

Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.

Сообщений о жертвах или серьезных столкновениях не поступало. Самого президента во время беспорядков в столице не было.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.