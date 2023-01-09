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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Польша создает новую дивизию на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Польша создает новую дивизию на своей восточной границе, она получит новейшее оснащение, сообщили в понедельник в Минобороны страна.

"Выводы из учений и симуляций привели к решению сформировать новую дивизию", - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте польского военного ведомства.

"Дивизия №1 будет оснащена лучшим оборудованием, которое уже стоит на вооружении у польской армии и будет приобретено (для нужд новой дивизии - ИФ) в ближайшее время", - добавили там.

В Минобороны Польши подчеркнули, что формирование дивизии позволит "подготовить более эффективную оборону в случае нападения".

Уточняется, что дивизия, состоящая из четырех бригад, будет дислоцироваться на территории Подляского воеводства на северо-востоке Польши. Дивизия будет вооружена американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2. В ее составе будет действовать артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К-9, а также беспилотными системами разведки.

Польша
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