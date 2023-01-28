В Белоруссии сообщили о 17 тысячах военных ВСУ, размещенных на границе со стороны Украины

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - С украинской стороны на украинско-белорусской границе сосредоточено 17 тысяч военных, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу глава Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

"На границе сосредоточено порядка 17 тысяч военнослужащих - это не только пограничники, но и другие воинские формирования", - заявил Лаппо.

Он также сообщил, что на сегодняшний день основные усилия по охране государственной границы Белоруссии сосредоточены на украинском направлении. По словам руководителя ГПК, там не исключают возникновения чрезвычайной обстановки "завтра".

Лаппо отметил, что опасения белорусских пограничников вызывает и большое количество оружия, которое роздано украинскому гражданскому населению в пограничных с Белоруссией районах, и постоянно летающие в районе границы беспилотники, и минирование украинцами приграничной зоны.

"За прошедший год только вдоль нашей границы мы зафиксировали полеты беспилотников - 463 штуки", - рассказал Лаппо.

Кроме того, Лаппо обратил внимание на заминированные подходы к белорусской границе. Украинская сторона, по его словам, не пропускает в Белоруссию украинцев, которые хотели бы уехать и которых готовы принять в республике.

"Мы готовы людей принимать, и раньше принимали. Но украинская сторона их не пускает", - заявил Лаппо.